Дрэймонд Грин рассказал, кем из игроков вдохновлялся в начале карьеры

Тяжёлый форвард, один из лидеров команды «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, кем из баскетболистов он вдохновлялся в начале своей карьеры.

«Что касается меня, то я вырос, извлекая полезную информацию из игр других людей. Я привык наблюдать за Полом Миллсэпом, низкорослым, тяжёлым форвардом. Также это был Чак Хэейс. Раньше я пытался подражать игре Чака Хэейса. Он низкорослый, отличный защитник, поэтому я наблюдал за его игрой. Кроме этого мне нравилось смотреть и наблюдать, как играет Деннис Родман.

Мне посчастливилось вырасти в штате Мичиган, когда там выступал Бен Уоллес. Рашид Уоллес — один из самых техничных игроков, которых я когда-либо видел в своей жизни. У меня нет навыков Рашида, но, например, я наблюдал за Беном Уоллесом и поражаюсь тому, как он издевается над людьми. Так что я учусь у всех этих парней, разным вещам, но в итоге становлюсь не тем, кем стал. Перейдя в «Уорриорз», я никогда не смогу стать бомбардиром", — цитирует Грина портал Sportskeeda.