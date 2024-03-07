«Вашингтон» проиграл в 16-й раз подряд, уступив «Орландо»

В ночь с 6 на 7 марта мск на паркете «Кэпитал Уан-арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Вашингтон Уизардс» проиграли «Орландо Мэджик» со счётом 109:119.

Стартовая четверть осталась за «Уизардс» с перевесом в 11 очков, к большому перерыву не побеждавший с 30 января «Вашингтон» был впереди со счётом 65:53. В третьей четверти гости переломили ход матча, не только отыграв отставание, но и выйдя вперёд на одно очко.

Борьба в заключительном отрезке завершилась финишным рывком «Мэджик», который обеспечил им победу с разницей «+10». Это поражение стало для «Вашингтона» 16-м подряд в регулярном чемпионате,. Баскетболисты «Орландо» продлили победную серию до пяти матчей.