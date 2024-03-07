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Вашингтон Уизардс — Орландо Мэджик 109:119, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 7 марта

«Вашингтон» проиграл в 16-й раз подряд, уступив «Орландо»
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В ночь с 6 на 7 марта мск на паркете «Кэпитал Уан-арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Вашингтон Уизардс» проиграли «Орландо Мэджик» со счётом 109:119.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Стартовая четверть осталась за «Уизардс» с перевесом в 11 очков, к большому перерыву не побеждавший с 30 января «Вашингтон» был впереди со счётом 65:53. В третьей четверти гости переломили ход матча, не только отыграв отставание, но и выйдя вперёд на одно очко.

Борьба в заключительном отрезке завершилась финишным рывком «Мэджик», который обеспечил им победу с разницей «+10». Это поражение стало для «Вашингтона» 16-м подряд в регулярном чемпионате,. Баскетболисты «Орландо» продлили победную серию до пяти матчей.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
109 : 119
Орландо Мэджик
Орландо
Вашингтон Уизардс: Пул - 26, Кузма - 25, Авдия - 14, Холмс - 12, Дэвис - 8, Кисперт - 8, Кулибали - 7, Джонс - 7, Шамет - 2, Бернард, Хэмптон, Гилл, Оморуи
Орландо Мэджик: Вагнер - 28, Банкеро - 25, Саггс - 19, Вагнер - 16, Энтони - 11, Блэк - 8, Фульц - 6, Битадзе - 6, Хьюстан, Океке, Инглс, Скофилд
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