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Хьюстон Рокетс — Лос-Анджелес Клипперс 116:122, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НБА 7 марта

«Клипперс» победили «Хьюстон», отыграв отставание в 20 очков
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В ночь с 6 на 7 марта мск на площадке «Тойота-центра» в американском Хьюстоне прошёл матч регулярного чемпионата НБА. «Лос-Анджелес Клипперс» переиграл на выезде «Хьюстон Рокетс» со счётом 122:116.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Первая половина матча осталась за «Рокетс» с преимуществом в 13 очков, при этом по ходу второй четверти перевес хозяев площадки достигал «+20». Во второй половине погоня «Клипперс», начатая перед большим перерывом, продолжилась — в третьей четверти калифорнийцы отыграли ещё семь очков.

Однако в четвёртой не только догнали «Хьюстон», но и вышли вперёд с достаточным запасом для спокойного завершения матча. Это поражение прервало двухматчевую победную серию «Рокетс». «Клипперс» выиграли три из четырёх последних матчей регулярного чемпионата.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
116 : 122
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 23, Смит II - 19, Уитмор - 17, Грин - 15, Ванвлит - 15, Брукс - 11, Томпсон - 6, Холидей - 6, Ландейл - 4, Сэмюэлс, Тэйт, Уильямс, Баллок, Марьянович
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 28, Харден - 21, Джордж - 21, Мэнн - 15, Пауэлл - 12, Пламли - 8, Хиланд - 6, Тайс - 6, Зубац - 3, Коффи - 2, Бостон, Такер, Мун
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