«Клипперс» победили «Хьюстон», отыграв отставание в 20 очков

В ночь с 6 на 7 марта мск на площадке «Тойота-центра» в американском Хьюстоне прошёл матч регулярного чемпионата НБА. «Лос-Анджелес Клипперс» переиграл на выезде «Хьюстон Рокетс» со счётом 122:116.

Первая половина матча осталась за «Рокетс» с преимуществом в 13 очков, при этом по ходу второй четверти перевес хозяев площадки достигал «+20». Во второй половине погоня «Клипперс», начатая перед большим перерывом, продолжилась — в третьей четверти калифорнийцы отыграли ещё семь очков.

Однако в четвёртой не только догнали «Хьюстон», но и вышли вперёд с достаточным запасом для спокойного завершения матча. Это поражение прервало двухматчевую победную серию «Рокетс». «Клипперс» выиграли три из четырёх последних матчей регулярного чемпионата.