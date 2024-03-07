Единая лига сезона-2023/2024: расписание матчей 7 марта
В четверг, 7 марта, пройдёт игровой день в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Будет сыгран один матч. «Пари Нижний Новгород», возглавляемый Зораном Лукичем, примет на своей площадке московскую «Руну».
19:00: «Пари Нижний Новгород» — «Руна»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Пари Нижний Новгород» (8-21) — седьмое место группы Б; «Руна» (12-17) — четвёртое место группы Б.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча «Пари Нижний Новгород» — «Руна».
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