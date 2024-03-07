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Леброн Джеймс вышел на чистое шестое место в истории НБА по сыгранным матчам

Леброн Джеймс вышел на чистое шестое место в истории НБА по сыгранным матчам
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт на табло — 30:13 в пользу домашней команды.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Отметим, что лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс начал встречу с первых минут, выйдя таким образом на чистое шестое место в истории лиги по количеству сыгранных игр в регулярных чемпионатах — 1477. Джеймс обошёл члена Зала славы баскетбола Карла Мэлоуна (1476).

В тройку лидеров по сыгранным матчам входят Роберт Пэриш, на счету которого 1611 участий, Карим Абдул-Джаббар (1560) и Винс Картер (1541). Замыкают пятёрку следующие баскетболисты: Дирк Новицки (1522) и Джон Стоктон (1504). Леброну Джеймсу на данный момент 39 лет.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
2-я четверть
48 : 50
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Дэвис, Реддиш, Кристи, Хэйс, Принс, Ривз, Джайлс, Льюис, Джеймс, Динвидди, Хатимура
Сакраменто Кингз: Макги, Монк, Дуарте, Фокс, Джонс, Хаертер, Сабонис, Мюррэй, Митчелл, Эдвардс, Эллис, Лень, Барнс, Лайлз
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