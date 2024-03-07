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Видеообзор матча «Астана» — «Минск» в Единой лиге

Видеообзор матча «Астана» — «Минск» в Единой лиге
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Вчера, 6 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором казахстанская «Астана» встречалась с белорусским «Минском».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали хозяева паркета со счётом 76:70.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Самым результативным игроком встречи стал канадский разыгрывающий «Минска» Джарред Огунгбени-Джексон, который набрал 28 очков.

На данный момент «Астана» занимает пятое место в турнирной таблице группы «Б» второго этапа регулярного чемпионата. «Минск» в нынешнем сезоне не выиграл ни в одном матче сезона. Клуб из Беларуси проиграл в 30 матчах кряду. Минчане замыкают турнирную таблицу группы «Б».

Единая лига ВТБ . Группа Б
06 марта 2024, среда. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
76 : 70
Минск
Минск
Астана: Хэмм - 19, Джонсон - 12, Скиппер-Браун - 12, Дэвис - 11, Пушица - 10, Андерсон - 10, Мурзагалиев - 2, Щербак, Марчук, Марчук, Айткали, Майдекин
Минск: Огунгбени-Джексон - 28, Смит - 12, Микульский - 9, Коско - 8, Борисевич - 7, Чебашек - 5, Мотовилов - 1, Стубеда, Дуду, Куратник, Аладко
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