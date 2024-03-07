Видеообзор матча «Астана» — «Минск» в Единой лиге

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Вчера, 6 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором казахстанская «Астана» встречалась с белорусским «Минском».

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали хозяева паркета со счётом 76:70.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Самым результативным игроком встречи стал канадский разыгрывающий «Минска» Джарред Огунгбени-Джексон, который набрал 28 очков.

На данный момент «Астана» занимает пятое место в турнирной таблице группы «Б» второго этапа регулярного чемпионата. «Минск» в нынешнем сезоне не выиграл ни в одном матче сезона. Клуб из Беларуси проиграл в 30 матчах кряду. Минчане замыкают турнирную таблицу группы «Б».