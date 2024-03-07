Видеообзор матча «Парма» — «Зенит» в Единой лиге

Вчера, 6 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором пермская «Парма» встречалась с санкт-петербургским «Зенитом».

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали гости со счётом 83:73.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Пармы» Би Джей Джонсон, который набрал 19 очков. В составе «Зенита» 18 очками отметился российский форвард Сергей Карасёв.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы «А» второго этапа регулярного чемпионата. В свою очередь, «Парма» расположилась на пятой строчке.