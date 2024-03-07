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Видеообзор матча «Парма» — «Зенит» в Единой лиге

Видеообзор матча «Парма» — «Зенит» в Единой лиге
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Вчера, 6 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором пермская «Парма» встречалась с санкт-петербургским «Зенитом».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали гости со счётом 83:73.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Пармы» Би Джей Джонсон, который набрал 19 очков. В составе «Зенита» 18 очками отметился российский форвард Сергей Карасёв.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы «А» второго этапа регулярного чемпионата. В свою очередь, «Парма» расположилась на пятой строчке.

Единая лига ВТБ . Группа А
06 марта 2024, среда. 18:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
73 : 83
Зенит
Санкт-Петербург
Парма: Джонсон - 19, Брайс - 17, Риз - 13, Соломон - 12, Ильницкий - 7, Абдулбасиров - 3, Халтурин - 2, Перевалов, Морозов, Платунов, Тучков, Чебуркин
Зенит: Карасёв - 18, Курич - 16, Эртель - 15, Дублевич - 7, Морман - 7, Фрейзер - 6, Хантер - 6, Вольхин - 4, Жбанов - 4, Захаров, Клименко, Зубков
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