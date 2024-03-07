Миленко Богичевич подвёл итоги матча «Автодора» с МБА в Единой лиге

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич подвёл итоги матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА (84:63).

«В первую очередь хочу поблагодарить всех болельщиков, которые приехали в Москву, чтобы поддержать нас. Также спасибо тем, кто поддерживал нас из Саратова. Это наша общая победа.

Поздравляю своих игроков с победой. Мы приложили большие усилия сегодня. Как и говорилось перед матчем, всё будет зависеть от нашей энергии. Команда отлично справилась с установками на игру. Абсолютно точно мы заслужили эту победу», – приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий МБА Даниил Касаткин, который набрал 22 очка. В составе «Автодора» отметился атакующий защитник Малик Ньюмэн, набравший 19 очков.

На данный момент «Автодор» занимает третье место в группе «Б» второго этапа регулярного чемпионата. В свою очередь, МБА расположилась на шестой строчке турнирной таблицы.