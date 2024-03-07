«Командный баскетбол — наша цель». Такианос — о победе «Астаны» над «Минском»

Главный тренер казахстанской «Астаны» Фотис Такианос подвёл итоги матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с белорусским «Минском».

«В первой половине мы были более сконцентрированы, особенно в первой четверти, когда наша тактика в нападении и в защите была лучше, чем во второй. После большого перерыва стало очевидно, что игроки начали уставать, что привело к потерям и дало гостям возможность сократить разрыв в счёте. И всё же мы смогли контролировать ход встречи, играли как команда, и командный баскетбол — это наша конечная цель», — приводит слова Такианоса пресс-служба «Астаны».

Самым результативным игроком встречи стал канадский разыгрывающий «Минска» Джарред Огунгбени-Джексон, который набрал 28 очков. На данный момент «Астана» занимает пятое место в турнирной таблице группы «Б» второго этапа регулярного чемпионата. «Минск» в нынешнем сезоне не выиграл ни в одном матче сезона. Клуб из Беларуси проиграл в 30 матчах кряду. Минчане замыкают турнирную таблицу группы «Б».