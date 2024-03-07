Евгений Пашутин назвал главные причины поражения «Пармы» от «Зенита» в Единой лиге

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин подвёл итоги матча с санкт-петербургским «Зенитом», который проходил в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Игра была жёсткая. «Зенит» — солидная команда. Сегодня, наверное, была одна из самых сложных физических игр с обеих сторон. Жёсткая борьба на каждом сантиметре площадки, постоянный контакт. Самые главные аспекты, в которых мы позволили «Зениту» нас обойти — это подбор (проиграли сопернику 10 подборов) и невынужденные потери с нашей стороны.

Соперник был сконцентрирован и плотно играл в защите, как мы, но потери позволяли «Зениту» убегать и забивать лёгкие мячи, особенно ярко это было видно в тот момент, когда мы стали догонять в заключительной четверти», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Матч завершился победой «Зенита» со счётом 83:73. Для клуба из Санкт-Петербурга эта победа стала третий кряду в рамках регулярного чемпионата Единой лиги. Ранее подопечные Хавьера Паскуаля выиграли у московского ЦСКА — 81:71 и краснодарского «Локомотива-Кубань» со счётом 106:67.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в группе «А», а пермяки — пятые, отставая от «Локомотива-Кубань» на три очка в турнирной таблице.