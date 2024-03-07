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Наставник «Реала»: Ясикявичюс — один из величайших тренеров в Евролиге

Наставник «Реала»: Ясикявичюс — один из величайших тренеров в Евролиге
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Главный тренер мадридского «Реала» Чус Матео дал комментарий по поводу главного тренера «Фенербахче» Шарунаса Ясикявичюса.

«Я вижу сходство между нынешним «Фенербахче» и «Барселоной» прошлого сезона. У команды виден почерк Шарунаса Ясикявичюса, который приносит свои плоды. Сейчас «Фенербахче» — команда-чемпион. Я не говорю, что раньше она таковой не была, но в ней чувствуется большая уверенность в себе, в том, что сами игроки находятся на правильном пути. Я нахожу определённые сходства, и некоторые игроки такие же: Шанлы, Калатес, Хэйс… Они знают друг друга. В нюансах можно увидеть, что Ясикявичюс — один из величайших тренеров в Евролиге», — приводит слова Матео AS.

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Евролига. «Фенербахче» — «Баскония»:

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