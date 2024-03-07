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Ассистент главного тренера «Автодора» рассказал о подготовке к матчу с МБА

Ассистент главного тренера «Автодора» рассказал о подготовке к матчу с МБА
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Помощник главного тренера саратовского «Автодора» Эдуард Рауд подвёл итоги матча с московской МБА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и затронул тему подготовки к встрече.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Подготовка проходила в обычном режиме, мы максимально глубоко и досконально изучили соперника, определили его сильные и слабые сторон. Хорошо, что получилось реализовать план на игру и всё сложилось успешно.

Стоит отметить, можно сделать самый лучший анализ в лиге, но если у команды нет энергии и желания, то всё это бесполезно, так что именно самоотдача, энергия и понимание привели нас к победе», — приводит слова Рауда пресс-служба «Автодора».

Напомним, матч между «Автодором» и МБА завершился победой саратовской команды со счётом 84:63. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий МБА Даниил Касаткин, который набрал 22 очка. В составе «Автодора» отметился атакующий защитник Малик Ньюмэн, набравший 19 очков.

«Автодор» на данный момент расположился на третьей позиции в группе «Б», а МБА — на шестом месте в турнирной таблице второго этапа регулярного чемпионата.

Единая лига ВТБ . Группа Б
06 марта 2024, среда. 20:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
63 : 84
Автодор
Саратов
МБА: Касаткин - 22, Хоменко - 10, Лопатин - 9, Воронов - 8, Минченко - 5, Трушкин - 4, Барашков - 2, Валиев - 2, Личутин - 1, Исмаилов, Голдырев, Якушин
Автодор: Ньюмэн - 19, Хэммондс - 16, Мавра - 15, Фридзон - 10, Гаррет - 8, Торнвелл - 7, Беслач - 6, Фёдоров - 2, Халдеев - 1, Пранаускис, Наумов, Петенев
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