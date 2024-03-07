Аналитик назвал главную проблему «Лейкерс»

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По мнению спортивного аналитика Джейсона Тимпфа из The Volume, главная проблема «Лос-Анджелес Лейкерс» заключается в главном тренере команды Дарвине Хэме.

«Я не думаю, что Дарвин Хэм справится с тактическими задачами», — сказал Тимпф.

На данный момент «Лейкерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Лос-Анджелеса победил в 34 матчах при 30 поражениях. Отметим, что зимой в СМИ часто появлялась информация о том, что игроки «Лейкерс» недовольны Хэмом.

Напомним, сегодня, 7 марта, на «Крипто.ком Арене» завершился матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз». Победу со счётом 130:120 одержали гости.

Самым результативным игроком встречи стал ДеАарон Фокс, который записал в свой актив 44 очка, четыре подбора и четыре передачи.