Вогель — после победы в матче с «Денвером»: в плей-офф мы станем монстрами

Главный тренер «Финикс Санз» Фрэнк Вогель произнёс речь перед своими игроками после победы в матче с «Денвер Наггетс» (117:107 ОТ).

Пресс-служба «Санз» опубликовала видео из раздевалки.

«Заблокируйте весь чёртов шум извне. У нас хорошая команда. У нас есть три убийцы, у нас есть ролевые игроки высокого уровня на разных позициях. У нас есть защита, которая становится сильнее с каждой игрой, с каждой неделей, с каждым месяцем. Во время плей-офф мы станем монстрами. Это большая победа», — сказал Вогель в раздевалке после игры.

Напомним, в ночь с 5 на 6 марта мск на «Болл-Арене» в американском Денвере прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Денвер Наггетс» уступили «Финикс Санз» со счётом 107:117 OT.