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«Реал» — «Фенербахче»: где смотреть матч баскетбольной Евролиги, во сколько начало

Сегодня, 7 марта, в рамках 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоится матч между лидером турнира «Реалом» из Мадрида (Испания) и турецким клубом «Фенербахче», занимающим в турнирной таблице седьмое место. Встреча начнётся в 22:45 по московскому времени.

В настоящий момент в активе мадридцев 22 победы при пяти поражениях. На счету «Фенербахче» 16 побед и 11 поражений. В общей сложности в регулярном чемпионате Евролиги будет сыграно 34 тура.

Ранее интернет-портал Basket News представил рейтинг команд Евролиги по количеству игроков, которые были задействованы в сборных во время февральского перерыва.

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