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Источник: «Монако» ведёт переговоры с Майком Джеймсом о многолетнем контракте

Источник: «Монако» ведёт переговоры с Майком Джеймсом о многолетнем контракте
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Французский клуб «Монако» ведёт переговоры с американским разыгрывающим Майком Джеймсом о новом многолетнем контракте. Об этом на своей странице в социальных сетях со ссылкой на L'Équipe рассказал авторитетный инсайдер Лука Д'Алессандро.

Отметим, Джеймс близок к рекорду Евролиги по набранным очкам за карьеру. В настоящий момент в активе американского разыгрывающего 4444 очка. Чтобы выйти на первое место, ему остаётся набрать ещё 12 очков. Сейчас лидером Евролиги по этому показателю является грек Вассилис Спанулис, который уже завершил карьеру игрока. На его счету 4455 очков. Сегодня, 7 марта, «Монако» сыграет с «Црвеной Звездой». Эта встреча состоится в Монако и начнётся в 21:00 по московскому времени.

Евролига. «Барселона» — «Монако»:

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