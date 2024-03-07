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Джанан Муса назвал двух экс-баскетболистов Евролиги, игрой которых в НБА он удивлён

Джанан Муса назвал двух экс-баскетболистов Евролиги, игрой которых в НБА он удивлён
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Боснийский форвард мадридского «Реала» Джанан Муса поделился мнением о выступлении защитника «Шарлотт Хорнетс» Василие Мицича, а также форварда «Сакраменто Кингз» и действующего MVP Евролиги Александара Везенкова в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Если у них будет возможность, они оба продемонстрируют все свои таланты. Особенно я удивлён случаем с Везенковым. Ведь он действующий MVP Евролиги. «Кингз» говорили, как сильно они хотели его заполучить, а теперь он не играет», — приводит слова Мусы Basket News.

В нынешнем сезоне НБА Мицич к настоящему моменту принял участие в 11 матчах, в которых в среднем набирал 9,8 очка, совершал 1,8 подбора и отдавал 5,7 передачи. Везенков в 34 матчах этого сезона в среднем набирает 5,8 очка, совершает 2,4 подбора и отдаёт 0,4 передачи.

Евролига. «Реал Мадрид» — «Панатинаикос»:

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