«Црвена Звезда» объявила о продлении контракта с экс-игроком «Зенита» Трэем Томпкинсом

Бывший игрок «Зенита» Трэй Томпкинс продлил контракт с «Црвеной Звездой». Об этом информирует пресс-служба сербской команды. Стороны пролонгировали соглашение сроком на один месяц с возможностью дальнейшего продления.
Томпкинс подписал контракт с «Црвеной Звездой» 7 февраля 2024 года сроком на один месяц с возможностью продления. Опция была активирована сегодня.
«Трэй Томпкинс находится на этапе индивидуальных тренировок. При этом он уже на последней стадии реабилитации. Надеюсь, в ближайшие две недели он сможет помочь команде», — сказал главный тренер сербского клуба Яннис Сферопулос.
Отметим, что Томпкинсу сейчас 33 года.
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