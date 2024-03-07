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«Нижний Новгород» вырвал победу в матче с «Руной» в Единой лиге

«Нижний Новгород» вырвал победу в матче с «Руной» в Единой лиге
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В Нижнем Новгороде завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого местный одноимённый клуб принимал «Руну» из Москвы. Встреча закончилась победой хозяев площадки. Сильнейший определился в самой концовке игры. Счёт матча — 87:82 (14:22, 16:21, 27:20, 30:19).

Самым результативным игроком в составе победителей оказался форвард Андрей Воронцевич. На его счету 17 очков, семь подборов и три результативные передачи. У гостей чаще всего кольцо соперников поражали американский форвард Джувэн Морган и черногорский разыгрывающий Никола Иванович. В активе обоих по 16 очков.

В следующем туре «Нижний Новгород» примет «Астану». Встреча состоится 9 марта и начнётся в 14:00 по московскому времени. «Руна» в следующем туре на домашней площадке сыграет с саратовским «Автодором». Эта игра начнётся в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Группа Б
07 марта 2024, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
87 : 82
Руна
Москва
Пари Нижний Новгород: Ганькевич, Смит, Чадов, Ивлев, Понкрашов, Стребков, Беленицкий, Гафуров, Близнюк, Воронцевич, Бабурин, Зоткин
Руна: Сопин, Хилл, Комиссаров, Тайус, Раданов, Морган, Савин, Иванович, Походяев, Попов, Самойленко
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