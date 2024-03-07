«Нижний Новгород» вырвал победу в матче с «Руной» в Единой лиге

В Нижнем Новгороде завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого местный одноимённый клуб принимал «Руну» из Москвы. Встреча закончилась победой хозяев площадки. Сильнейший определился в самой концовке игры. Счёт матча — 87:82 (14:22, 16:21, 27:20, 30:19).

Самым результативным игроком в составе победителей оказался форвард Андрей Воронцевич. На его счету 17 очков, семь подборов и три результативные передачи. У гостей чаще всего кольцо соперников поражали американский форвард Джувэн Морган и черногорский разыгрывающий Никола Иванович. В активе обоих по 16 очков.

В следующем туре «Нижний Новгород» примет «Астану». Встреча состоится 9 марта и начнётся в 14:00 по московскому времени. «Руна» в следующем туре на домашней площадке сыграет с саратовским «Автодором». Эта игра начнётся в 20:00 мск.