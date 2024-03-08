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Лидер Евролиги «Реал» дома проиграл «Фенербахче»

Лидер Евролиги «Реал» дома проиграл «Фенербахче»
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В Мадриде завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого лидер турнира, «Реал», принимал турецкий клуб «Фенербахче». Встреча закончилась со счётом 89:79 (20:15, 23:18, 24:25, 22:21) в пользу гостей

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал лёгкий форвард Найджел Хэйс, в активе которого 15 очков, 12 подборов и две результативные передачи. В составе «Реала» чаще всего кольцо соперников поражал защитник Серхио Льюль. На его счету 17 очков, а также два подбора и две результативные передачи.

Евролига. Турнирная таблица

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Реал» на выезде сыграет с «Виртусом». Матч состоится 15 марта и начнётся в 22:30 мск. «Фенербахче» следующую встречу проведёт дома с «Валенсией». Она запланирована на 14 марта. Начало – в 20:45 мск.

Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
07 марта 2024, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
79 : 89
Фенербахче
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Козёр, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Алосен, Родригес, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Муса
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Хэйс, Биберович, Нуа, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Сестина
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