Лидер Евролиги «Реал» дома проиграл «Фенербахче»

В Мадриде завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого лидер турнира, «Реал», принимал турецкий клуб «Фенербахче». Встреча закончилась со счётом 89:79 (20:15, 23:18, 24:25, 22:21) в пользу гостей
Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал лёгкий форвард Найджел Хэйс, в активе которого 15 очков, 12 подборов и две результативные передачи. В составе «Реала» чаще всего кольцо соперников поражал защитник Серхио Льюль. На его счету 17 очков, а также два подбора и две результативные передачи.
В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Реал» на выезде сыграет с «Виртусом». Матч состоится 15 марта и начнётся в 22:30 мск. «Фенербахче» следующую встречу проведёт дома с «Валенсией». Она запланирована на 14 марта. Начало – в 20:45 мск.
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