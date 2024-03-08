Результаты всех матчей Евролиги 7 марта, турнирная таблица

7 марта состоялись матчи 28-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.
Результаты матчей Евролиги 7 марта:
«Анадолу Эфес» – «Бавария» – 109:86;
«Монако» – «Црвена Звезда» – 98:80;
«Маккаби» Тель-Авив – «Жальгирис» – 83:76;
«Валенсия – «Барселона» – 78:88;
«Реал» Мадрид – «Фенербахче» – 79:89;
«Олимпиакос» – «Виртус» Болонья – 74:69.
Последний тур (34-й) регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал». В финале мадридский клуб оказался сильнее греческого «Олимпиакоса» (79:78).
Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.
- 8 марта 2024
-
01:01
-
00:55
-
00:06
- 7 марта 2024
-
23:28
-
23:05
-
22:21
-
22:16
-
21:44
-
21:33
-
21:03
-
20:54
-
20:24
-
20:07
-
19:45
-
19:44
-
19:08
-
18:17
-
17:45
-
17:18
-
17:14
-
16:36
-
16:20
-
15:53
-
15:37
-
14:45
-
14:44
-
14:36
-
13:45
-
13:28
-
13:05
-
12:35
-
12:02
-
12:01
-
11:51
-
11:20