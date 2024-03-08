Результаты всех матчей Евролиги 7 марта, турнирная таблица

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7 марта состоялись матчи 28-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 7 марта:

«Анадолу Эфес» – «Бавария» – 109:86;

«Монако» – «Црвена Звезда» – 98:80;

«Маккаби» Тель-Авив – «Жальгирис» – 83:76;

«Валенсия – «Барселона» – 78:88;

«Реал» Мадрид – «Фенербахче» – 79:89;

«Олимпиакос» – «Виртус» Болонья – 74:69.

Последний тур (34-й) регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал». В финале мадридский клуб оказался сильнее греческого «Олимпиакоса» (79:78).

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