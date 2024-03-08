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Результаты всех матчей Евролиги 7 марта, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 7 марта, турнирная таблица
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7 марта состоялись матчи 28-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 7 марта:

«Анадолу Эфес» – «Бавария» – 109:86;
«Монако» – «Црвена Звезда» – 98:80;
«Маккаби» Тель-Авив – «Жальгирис» – 83:76;
«Валенсия – «Барселона» – 78:88;
«Реал» Мадрид – «Фенербахче» – 79:89;
«Олимпиакос» – «Виртус» Болонья – 74:69.

Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
07 марта 2024, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
109 : 86
Бавария
Мюнхен, Германия
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Клайберн, Томпсон, Пляйсс, Холлац, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис, Джонс
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Франсиско, Эдвардс, Гиффей, Бонга, Больмаро, Лучич, Обст, Ибака, Вимберг, Бранкович, Букер
Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
07 марта 2024, четверг. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
98 : 80
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Уаттара, Стразель, Холл, Джеймс
Црвена Звезда: Смарт, Лазаревич, Ханга, Митрович , Лазич, Тоби, Боломбой, Недович, Гедрайтис, Гиллеспи, душ Сантуш
Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
07 марта 2024, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
83 : 76
Жальгирис
Каунас, Литва
Маккаби Тель-Авив: Кливленд, Уэбб III, Браун, Болдуин, Менко, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Thomasson, Небо, Блатт, Колсон
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Шмитс, Бирутис, Самнер, Димша, Лавриновичюс, Мэнек, Буткевичюс, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
07 марта 2024, четверг. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
78 : 88
Барселона
Барселона, Испания
Валенсия: Харпер, Клавер, Пуэрто, Прадилья, Андерсон, Лопес-Аростеги, Джонс, Инглис, Робертсон, Дэвис, Оджелей, Пэнгос
Барселона: Веселы, Брисуэла, Рубио, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Паркер, Ннаджи, Йокубайтис, Парра
Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
07 марта 2024, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
79 : 89
Фенербахче
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Козёр, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Алосен, Родригес, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Муса
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Хэйс, Биберович, Нуа, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Сестина
Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
07 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
74 : 69
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Райт, Канаан, Лунцис, Митру-Лонг, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Петрушев, Сикма, Маккиссик
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Добрич, Шенгелия, Хэкетт, Мики, Полонара, Жижич, Данстон, Абасс

Последний тур (34-й) регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал». В финале мадридский клуб оказался сильнее греческого «Олимпиакоса» (79:78).

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