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Сегодня, 8 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 8 марта

«Детройт Пистонс» — «Бруклин Нетс» — 118:112.

«Индиана Пэйсерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 111:113.

«Даллас Маверкс» — «Майами Хит» — 114:108.

«Финикс Санз» — «Торонто Рэпторс» —: —.

«Денвер Наггетс» — «Бостон Селтикс» —: —.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Чикаго Буллз» —: —.

«Сакраменто Кингз» — «Сан-Антонио Спёрс» —: —.

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Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса. На его счету 44 очка, шесть подборов и три результативных передачи. Также стоит упомянуть разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича, сделавшего трипл-далб: 35 очков, 11 подборов и 11 передач.