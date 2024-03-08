Все результаты игрового дня НБА 8 марта
Поделиться
Сегодня, 8 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 8 марта
- «Детройт Пистонс» — «Бруклин Нетс» — 118:112.
- «Индиана Пэйсерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 111:113.
- «Даллас Маверкс» — «Майами Хит» — 114:108.
- «Финикс Санз» — «Торонто Рэпторс» —: —.
- «Денвер Наггетс» — «Бостон Селтикс» —: —.
- «Голден Стэйт Уорриорз» — «Чикаго Буллз» —: —.
- «Сакраменто Кингз» — «Сан-Антонио Спёрс» —: —.
Новость дополняется...
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса. На его счету 44 очка, шесть подборов и три результативных передачи. Также стоит упомянуть разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича, сделавшего трипл-далб: 35 очков, 11 подборов и 11 передач.
НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
118 : 112
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Айви - 34, Каннингем - 32, Томпсон - 14, Дюрен - 12, Уайзмен - 10, Стюарт - 8, Фонтеккио - 4, Сассер - 2, Фурнье - 2, Браун, Флинн, Умуде, Гибсон
Бруклин Нетс: Шрёдер - 31, Уокер - 21, Клэкстон - 15, Бриджес - 13, Финни-Смит - 13, Смит - 9, Уотфорд - 6, Бэйтс-Диоп - 2, Уилсон - 2, Клауни, Томас, Джонсон
НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
111 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 24, Халибёртон - 23, Смит - 14, Тёрнер - 12, Несмит - 8, Нембард - 7, Макконнелл - 6, Шиппард - 6, Уокер - 5, Джексон - 4, Топпин - 2, Браун, Джонсон, Чьебв
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 44, Гобер - 18, Рид - 13, Макдэниелс - 11, Александер-Уолкер - 10, Уоррен - 7, Конли - 5, Андерсон - 3, Моррис - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Гарза
НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
114 : 108
Майами Хит
Майами
Даллас Маверикс: Дончич - 35, Ирвинг - 23, Экзам - 13, Гэффорд - 12, Хардуэй-младший - 11, Вашингтон - 10, Лайвли - 4, Клебер - 3, Грин - 2, Джонс - 1, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис
Майами Хит: Розир - 27, Робинсон - 19, Адебайо - 14, Батлер - 14, Жакез-мл. - 13, Мартин - 13, Йович - 4, Хайсмит - 2, Брайант - 2, Райт, Кэйн, Суидер, Робинсон, Миллз
НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
120 : 113
Торонто Рэпторс
Торонто
Финикс Санз: Дюрант - 35, Аллен - 26, Бил - 20, Бол - 11, О'Нил - 10, Нуркич - 7, Ойбанкс - 6, Гордон - 5, Уэйнрайт, Родди, Янг, Ли
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 30, Барретт - 23, Куикли - 21, Дик - 12, Буше - 11, Олиник - 8, Фриман - 5, Агбаджи - 3, Макдэниелс, Нвора, Темпл, Портер
НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
4-я четверть
94 : 85
Бостон Селтикс
Бостон
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Тайсон, Колдуэлл-Поуп, Джордан, Джексон, Уотсон, Холидэй, Йокич, Ннаджи, Пикетт, Маррей, Хафф, Гордон
Бостон Селтикс: Холидэй, Браун, Тейтум, Порзингис, Уайт, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Хозер, Корнет, Хорфорд, Спрингер, Михайлюк
НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
4-я четверть
91 : 99
Чикаго Буллз
Чикаго
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Подзиемски, Пол, Муди, Луни, Томпсон, Сантос, Шарич, Уиггинс, Грин, Киньонес, Карри, Джексон-Дэвис
Чикаго Буллз: Уайт, Драммонд, Картер, Карузо, Вучевич, Дерозан, Досунму, Крэйг, Филлипс, Битим, Терри, Тэйлор
НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
4-я четверть
105 : 108
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Сакраменто Кингз: Макги, Монк, Дуарте, Фокс, Хаертер, Сабонис, Мюррэй, Митчелл, Эдвардс, Слоусон, Джонс, Эллис, Лень, Барнс, Лайлз
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон, Грэм, Сохан, Уэсли, Осман, Брэнэм, Коллинс, Васселл, Барлоу, Шампани, Джонс, Мамукелашвили
Комментарии
- 8 марта 2024
-
07:30
-
06:26
-
01:01
-
00:55
-
00:06
- 7 марта 2024
-
23:28
-
23:05
-
22:21
-
22:16
-
21:44
-
21:33
-
21:03
-
20:54
-
20:24
-
20:07
-
19:45
-
19:44
-
19:08
-
18:17
-
17:45
-
17:18
-
17:14
-
16:36
-
16:20
-
15:53
-
15:37
-
14:45
-
14:44
-
14:36
-
13:45
-
13:28
-
13:05
-
12:35
-
12:02
-
12:01