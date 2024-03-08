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«Однажды я скажу прямо». Ясикявичюс высказался об уходе из «Барселоны»

«Однажды я скажу прямо». Ясикявичюс высказался об уходе из «Барселоны»
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Главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс вспомнил об уходе из «Барселоны», где он работал в период с 2020 по 2023 год.

«Я не в первый раз покидаю «Барселону» подобным образом – выигрываю и ухожу. Несомненно, это огромное разочарование, учитывая то обращение… плохое обращение, которое продолжается до сих пор – как со мной, так и с моей семьёй. Однажды я скажу прямо. Сейчас я не хочу никому причинять боль», — приводит слова Ясикявичюса Basket News.

Шарунас покинул каталонский клуб в конце сезона-2022/2023 после истечения срока его контракта с клубом.

Лидер Евролиги «Реал» дома проиграл «Фенербахче»:

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Напомним, вчера, 7 марта, «Фенербахче» победил лидера Евролиги – мадридский «Реал».

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