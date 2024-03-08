Стало известно, почему «Наггетс» отказались посетить Белый дом

Действующие чемпионы НБА «Денвер Наггетс» отменили традиционную поездку в Белый дом, чтобы отпраздновать своё прошлогоднее чемпионство, из-за усиленной подготовки к предстоящим матчам. Об этом сообщил журнал Sports Illustrated.

Изначально запланированный на конец января, визит «Наггетс» в Белый дом был перенесён администрацией президента США на 18 марта из-за плотного графика. Но сейчас игроки «Денвер» слишком сосредоточены на игровом процессе и не хотят, чтобы их отвлекали. Команда надеется занять первое место в Западной конференции.

«Буквально на прошлой неделе мне сообщили, что «Наггетс» намного сильнее переживают об игре с «Тимбервулвз» 19 марта в Миннесоте, сразу же после предполагаемой даты посещения Белого дома. Теперь эта игра немного важнее, чем они ожидали, когда составляли расписание. Поэтому команда приняла трудное решение отменить свою поездку к президенту. Я хочу подчеркнуть, что это было баскетбольное решение», — сказал журналист Крис Хэйнс.

Напомним, сейчас лидерами Западной конференции являются «Тимбервулвз». «Денвер Наггетс» занимает третью строчку.