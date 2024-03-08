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Никола Йокич оформил достижение, которое ранее покорялось лишь трём игрокам в НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» оформил свой 20-й трипл-дабл в сезоне.

Этот факт делает Йокича лишь четвёртым игроком в истории НБА, который оформлял как минимум 20 трипл-даблов в нескольких сезонах. Такое ранее удавалось лишь Оскару Робертсону (1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965), Расселлу Уэстбруку (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021) и Уилту Чемберлену (1966/1967, 1967/1968). Теперь же к ним присоединился Йокич (2022/2023, 2023/2024).

Отметим, что в прошлом сезоне Йокич оформил 29 трипл-даблов за сезон.

Напомним, «Денвер» победил «Бостон» со счётом 115:109. Сербский центровой Йокич набрал 32 очка, сделал 12 подборов и 11 результативных передач.