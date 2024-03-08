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Баскетболист «Пари Нижний Новгород» оформил два статистических достижения в Единой лиге

Баскетболист «Пари Нижний Новгород» оформил два статистических достижения в Единой лиге
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Форвард «Пари Нижний Новгород» Александр Ганькевич в матче с московской «Руной» оформил два статистических достижения в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата.

Единая лига ВТБ . Группа Б
07 марта 2024, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
87 : 82
Руна
Москва
Пари Нижний Новгород: Бабурин - 19, Воронцевич - 17, Ганькевич - 16, Стребков - 12, Близнюк - 10, Беленицкий - 5, Смит - 4, Чадов - 4, Ивлев, Понкрашов, Гафуров, Зоткин
Руна: Морган - 16, Иванович - 16, Хилл - 15, Тайус - 12, Попов - 10, Сопин - 6, Раданов - 5, Комиссаров - 2, Савин, Походяев, Самойленко

28-летний баскетболист обновил личный рекорд результативности в карьере – 16 очков, а также сделал 400-й подбор в Единой лиге.

Напомним, матч между «Нижним Новгородом» и «Руной» завершился победой хозяев паркета со счётом 87:82. Это вторая победа нижегородцев кряду во втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги.

На данный момент «Нижний Новгород» занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице группы «Б», отставая от «Руны, которая находится на четвёртой строчке, на три очка.

В следующем матче регулярного чемпионата «Нижнему Новгороду» предстоит встретиться с казахстанской «Астаной».

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