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Баскетболист «Пари Нижний Новгород» оформил два статистических достижения в Единой лиге

Форвард «Пари Нижний Новгород» Александр Ганькевич в матче с московской «Руной» оформил два статистических достижения в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата.

28-летний баскетболист обновил личный рекорд результативности в карьере – 16 очков, а также сделал 400-й подбор в Единой лиге.

Напомним, матч между «Нижним Новгородом» и «Руной» завершился победой хозяев паркета со счётом 87:82. Это вторая победа нижегородцев кряду во втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги.

На данный момент «Нижний Новгород» занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице группы «Б», отставая от «Руны, которая находится на четвёртой строчке, на три очка.

В следующем матче регулярного чемпионата «Нижнему Новгороду» предстоит встретиться с казахстанской «Астаной».