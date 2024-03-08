Владимир Гомельский назвал лучшего российского баскетболиста после распада СССР

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу лучшего российского баскетболиста после распада СССР. По мнению Гомельского, им является Андрей Кириленко.

«Согласен ли, что лучший российский баскетболист после распада СССР — это Кириленко? Согласен», — ответил Гомельский.

Кириленко начал профессиональную карьеру в 1996 году. На протяжении нескольких лет выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. Принимал участие в Матче всех звёзд НБА (2004 год). За время карьеры Андрей играл в таких командах, как «Спартак» из Санкт-Петербурга, ЦСКА, «Юта Джаз», «Миннесота Тимбурвулвз» и «Бруклин Нетс». Сейчас Кириленко является президентом Российской федерации баскетбола (РФБ).