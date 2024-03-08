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Игроки «Зенита» остроумно поздравили женщин с 8 Марта

Игроки «Зенита» остроумно поздравили женщин с 8 Марта
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Пресс-служба «Зенита» поздравила женщин с 8 Марта. «Вам от нас! С праздником, любимые», — говорится в сообщении петербургской команды.

Кроме того, «Зенит» показал отдельные поздравления от игроков команды: Кайла Курича, Адриена Мормана, Бояна Дублевича, Тимофея Герасимова и Георгия Жбанова.

«Когда я попадаю трёшку, я думаю о тебе» (Курич); «Выглядишь как свежий круассан, а я как раз голоден» (Морман); «Ради тебя я готов побриться» (Дублевич); «Эти цветы я сорвал для тебя» (Герасимов); «Для тебя я могу быть нежным» (Жбанов).

Фото: https://t.me/zenitbc

Фото: https://t.me/zenitbc

Фото: https://t.me/zenitbc

Фото: https://t.me/zenitbc

Фото: https://t.me/zenitbc

В настоящий момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Б Единой лиги ВТБ, имея в активе 20 побед при девяти поражениях.

Ранее Хавьер Паскуаль объяснил, за счёт чего «Зенит» победил «Парму».

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