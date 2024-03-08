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Аналитик представил бросковую карту Майка Джеймса после рекорда в Евролиге

Аналитик представил бросковую карту Майка Джеймса после рекорда в Евролиге
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Аналитик известной швейцарской компании Sportradar Тодд Уайтхед представил бросковую карту разыгрывающего «Монако» Майка Джеймса в Евролиге. Этой информацией он поделился в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: Социальные сети Тодда Уайтхеда

Напомним, в матче 28-го тура Евролиги с «Црвеной Звездой» (98:80) Джеймс набрал 20 очков и стал самым результативным игроком в истории турнира, обогнав легендарного греческого разыгрывающего Вассилиса Спанулиса, который завершил карьеру игрока.

Отметим, что Джеймсу 33 года, с 2019 по 2021 год он выступал за московский ЦСКА. Также разыгрывающий выступал за испанскую «Басконию», греческий «Панатинаикос» и итальянский «Милан» в Евролиге.

«Монако» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Евролиги.

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