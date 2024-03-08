«Мы сделали всё, чтобы обыграть великий клуб». Ясикявичюс — о победе над «Реалом»

Главный тренер стамбульского баскетбольного клуба «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс рассказал что помогло его команде добиться успеха в матче с лидером Евролиги мадридским «Реалом» (89:79).

«Я думаю, для нас это была очень хорошая игра. Большую часть матча мы придерживались нашего плана. Мы делали то, что должны делать, если хотим обыграть великую команду на выезде. Мы не допускали много ошибок, имели больше подборов и реагировали на их физическую силу. В некоторых моментах игры они лишили нас преимуществ, и я думаю, что мы могли бы сыграть ещё лучше, потому что пропустили несколько бросков», — приводит слова Ясикявичюса сайт Basket News.

Прошлым вечером «Фенербахче» одержал победу над мадридским «Реалом». Турецкий клуб обыграл команду из Испании со счётом 89:79 и одержал вторую победу подряд. Команда поднялась на шестое место, что автоматически даёт право на выход в плей-офф. Мадридцы находятся на первом месте.