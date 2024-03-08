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Клэй Томпсон — о травме Стефена Карри: «Голден Стэйт» будет его не хватать

Клэй Томпсон — о травме Стефена Карри: «Голден Стэйт» будет его не хватать
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Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон прокомментировал травму разыгрывающего команды Стефена Карри во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз».

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«Я знаю, что нам будет его не хватать, когда он будет находиться вне игры. Раньше мы оказывались в таком положении, когда его не было на паркете, и нам просто нужно продолжать играть коллективно. Я знаю, что он будет готов выйти в любой момент, когда поправится, мы просто хотим пожелать ему скорейшего выздоровления и не торопиться», – сказал Клэй Томпсон на пресс-конференции после матча с «Чикаго».

Напомним, «Голден Стэйт» уступил «Чикаго» со счётом 122:125. Во время четвёртой четверти 35-летний Карри подвернул правый голеностоп и не смог дальше продолжить встречу.

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
122 : 125
Чикаго Буллз
Чикаго
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 25, Куминга - 19, Пол - 15, Карри - 15, Подзиемски - 11, Грин - 11, Муди - 10, Уиггинс - 8, Джексон-Дэвис - 8, Пэйтон II, Луни, Сантос, Шарич, Киньонес
Чикаго Буллз: Вучевич - 33, Дерозан - 33, Уайт - 20, Досунму - 14, Картер - 10, Битим - 6, Карузо - 5, Филлипс - 3, Драммонд - 1, Крэйг, Терри, Тэйлор
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