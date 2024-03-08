Клэй Томпсон — о травме Стефена Карри: «Голден Стэйт» будет его не хватать

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон прокомментировал травму разыгрывающего команды Стефена Карри во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз».

«Я знаю, что нам будет его не хватать, когда он будет находиться вне игры. Раньше мы оказывались в таком положении, когда его не было на паркете, и нам просто нужно продолжать играть коллективно. Я знаю, что он будет готов выйти в любой момент, когда поправится, мы просто хотим пожелать ему скорейшего выздоровления и не торопиться», – сказал Клэй Томпсон на пресс-конференции после матча с «Чикаго».

Напомним, «Голден Стэйт» уступил «Чикаго» со счётом 122:125. Во время четвёртой четверти 35-летний Карри подвернул правый голеностоп и не смог дальше продолжить встречу.