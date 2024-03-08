Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Партизан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Барселоны» Калинич заявил о неподобающем поведении судьи

Форвард «Барселоны» Калинич заявил о неподобающем поведении судьи
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард баскетбольного клуба «Барселона» Никола Калинич высказался о конфликте с судьёй после матча с «Валенсией». Его комментарий опубликовал Basket News в своей соцсети X (ранее Twitter).

«Я хочу сказать ещё кое-что. Уже предупредил судью, что собираюсь сделать публичное заявление. Думаю, неуместно, что рефери Роберт Лоттермозер говорит мне: «Если ты заговоришь, я не буду свистеть фолы на тебе». Я думаю, что это противоречит всем правилам игры, нахожу это действительно неуместным и хочу сказать об этом публично. Я не знаю, что было в предыдущих играх, было ли что-то между нами, злится ли он на меня за что-то, но невероятно, что судья во время игры говорит мне это», — сказал Калинич.

Прошлым вечером команда из Барселоны играла на выезде с «Валенсией» и одержала победу со счётом 78:88.

Материалы по теме
Результаты всех матчей Евролиги 7 марта, турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android