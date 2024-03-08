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Баскетбольный клуб МБА поздравил женщин с 8 Марта

Баскетбольный клуб МБА поздравил женщин с 8 Марта
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Баскетбольный клуб МБА из Москвы поздравил всех женщин с 8 Марта. Пресс-служба команды выпустила клип группы «Корешки», в котором участвуют баскетболисты команды – Максим Барашков, Владислав Трушкин и Максим Личутин.

Видео можно посмотреть в аккаунте ПБК МБА во ВКонтакте.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата МБА проиграла саратовскому «Автодору» со счётом 63:84. На данный момент московский клуб занимает шестое место в группе «Б» второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В следующем матче турнира МБА предстоит встретиться с белорусским «Минском». Игра пройдёт 9 марта в столице Беларуси, начало в 15:00 мск.

Ранее главный тренер московской команды Василий Карасёв высказался о матче с «Автодором» в Единой лиге.

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