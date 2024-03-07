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«Отвратительная игра». Василий Карасёв — о действиях МБА в матче с «Автодором»

«Отвратительная игра». Василий Карасёв — о действиях МБА в матче с «Автодором»
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Главный тренер московской МБА Василий Карасёв прокомментировал поражение своих подопечных от саратовского «Автодора» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (63:84).

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Вышли составом, который начал биться, но в дальнейшем просто не выдержали той агрессии, которую навязал нам “Автодор”. Начали отбрасываться, а процент у нас просто отвратительный. Пока бежали, что-то более-менее вырисовывалось, но в целом отвратительная игра.

Можно только извиниться перед болельщиками, это абсолютно не тот баскетбол, который мы должны показывать. Мы не раз говорили — проигрывать можно, но делать это можно по-разному. У нас получается, что мы настраиваемся, но этого настроя хватает на пять минут, а потом всё улетучивается. Будем работать, смотреть, кто может выдерживать уровень Единой лиги. Как показывает практика, не все способны на это», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий МБА Даниил Касаткин, который набрал 22 очка. В составе «Автодора» отметился атакующий защитник Малик Ньюмэн, набравший 19 очков. На данный момент «Автодор» занимает третье место в группе «Б» второго этапа регулярного чемпионата. В свою очередь, МБА расположилась на шестой строчке турнирной таблицы.

Единая лига ВТБ . Группа Б
06 марта 2024, среда. 20:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
63 : 84
Автодор
Саратов
МБА: Касаткин - 22, Хоменко - 10, Лопатин - 9, Воронов - 8, Минченко - 5, Трушкин - 4, Барашков - 2, Валиев - 2, Личутин - 1, Исмаилов, Голдырев, Якушин
Автодор: Ньюмэн - 19, Хэммондс - 16, Мавра - 15, Фридзон - 10, Гаррет - 8, Торнвелл - 7, Беслач - 6, Фёдоров - 2, Халдеев - 1, Пранаускис, Наумов, Петенев
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Видеообзор матча МБА — «Автодор» в Единой лиге
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