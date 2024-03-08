Майк Джеймс рассказал, что удивлён сравнением со Спанулисом

Лучший бомбардир в истории Евролиги Марк Джеймс заявил, что ему очень льстит сравнение с заслуженным баскетболистом Вассилсом Спанулисом, которому принадлежал предыдущий рекорд результативности.

«Удивительно, что меня упоминают наравне с Спанулисом. Это очень круто!» — публикует слова Джеймса Eurohoops.

Команда Джеймса, «Монако», прошедшим вечером победила «Црвену Звезду» со счетом 98:80, а сам защитник стал самым результативным игроком, набрав 20 очков. Американский баскетболист побил рекорд Евролиги по общему числу очков, принадлежащий ранее греку Спанулису (4455). Новое достижение — 4457 очков.

В настоящий момент «Монако» занимает третью строчку в таблице Евролиги. «Црвену Звезда» располагается на 16-ом месте.