Игрок «Фенербахче» Калатес высказался о победе над «Реалом»

Греческий игрок турецкого клуба «Фенербахче» Ник Калатес прокомментировал победу команды над «Реалом Мадридом», который на момент игры был лидером в турнирной таблице Евролиги.
«Это была отличная победа. Конечно, когда игра завершилась, мы были рады тому, что смогли победить такую сильную команду, как «Реал Мадрид», тем более на их территории. Мы выиграли эту игру и, надеюсь, что в следующем матче нас также будет ждать успех», — приводит слова Ника Калатеса спортивный портал Basket News.
Напомним, что игра между «Фенербахче» и «Реалом Мадридом» состоялась вчера, 7 марта 2024 года, в рамках 28 тура регулярного турнира Евролиги. Победу одержал «Фенербахче», обыграв испанский клуб со счётом 89:79.