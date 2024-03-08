Игрок «Фенербахче» Калатес высказался о победе над «Реалом»

Греческий игрок турецкого клуба «Фенербахче» Ник Калатес прокомментировал победу команды над «Реалом Мадридом», который на момент игры был лидером в турнирной таблице Евролиги.

«Это была отличная победа. Конечно, когда игра завершилась, мы были рады тому, что смогли победить такую сильную команду, как «‎Реал Мадрид», тем более на их территории. Мы выиграли эту игру и, надеюсь, что в следующем матче нас также будет ждать успех», — приводит слова Ника Калатеса спортивный портал Basket News.

Напомним, что игра между «Фенербахче» и «Реалом Мадридом» состоялась вчера, 7 марта 2024 года, в рамках 28 тура регулярного турнира Евролиги. Победу одержал «Фенербахче», обыграв испанский клуб со счётом 89:79.