«Валенсия» продлила контракт с Хайме Прадильей

Баскетбольный клуб «Валенсия» продлил контракт с одним из своих ключевых игроков Хайме Прадильей ещё на три сезона. Согласно официальному заявлению клуба, новый контракт Прадильи с командой рассчитан до 30 июня 2027 года.

Испанец выступает за «Валенсию» с 2020 года, внося свой вклад в игру как в национальном чемпионате, так и в Евролиге.

В этом сезоне Хайме Прадилья набирал в Евролиге в среднем три очка за игру, делал 2,9 подбора при коэффициенте эффективности 4,7.

В последнем, 7-м туре Евролиги «Валенсия уступила 7 марта дома «Барселоне» со счётом 78:88. На данный момент команда Хайме Прадильи занимает 11-е место в турнирной таблице главного континентального розыгрыша.

Следующий матч «Валенсия» проведёт 14 марта на выезде с турецким «Фенербахче».