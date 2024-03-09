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Дабл-дабл Зайона Уильямсона помог «Нью-Орлеану» обыграть «Филадельфию»

Дабл-дабл Зайона Уильямсона помог «Нью-Орлеану» обыграть «Филадельфию»
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Сегодня, 9 марта, в Филадельфии состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местная «Филадельфия Сиксерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Гости одержали победу со счётом 103:95.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон, сделавший дабл-дабл: 23 очка, 12 подборов и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде форвард Наджи Маршалл отметился 19 очками, четырьмя подборами и одной передачей.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал форвард Тобиас Харрис. На его счету 21 очко, десять подборов и три передачи. Келли Убре — младший отметился 20 очками, чсемью подборами и двумя передачами.

После 63 матчей «Пеликанс» занимают пятое место в Западной конференции с 38 победами и 25 поражениями. «Филадельфия» расположилась на седьмой строчке Восточной конференции с 35 победами в 63 играх.

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
95 : 103
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 21, Убре - 20, Рид - 17, Пэйн - 13, Хилд - 8, Лоури - 6, Даутин - 6, Бамба - 2, Каунсил - 2, Мартин, Смит
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 23, Маршалл - 19, Ингрэм - 17, Макколлум - 10, Мёрфи - 10, Альварадо - 7, Нэнс - 7, Валанчюнас - 6, Джонс - 4, Брокингтон, Хоукинс, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
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