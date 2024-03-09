Дабл-дабл Зайона Уильямсона помог «Нью-Орлеану» обыграть «Филадельфию»

Сегодня, 9 марта, в Филадельфии состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местная «Филадельфия Сиксерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Гости одержали победу со счётом 103:95.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон, сделавший дабл-дабл: 23 очка, 12 подборов и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде форвард Наджи Маршалл отметился 19 очками, четырьмя подборами и одной передачей.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал форвард Тобиас Харрис. На его счету 21 очко, десять подборов и три передачи. Келли Убре — младший отметился 20 очками, чсемью подборами и двумя передачами.

После 63 матчей «Пеликанс» занимают пятое место в Западной конференции с 38 победами и 25 поражениями. «Филадельфия» расположилась на седьмой строчке Восточной конференции с 35 победами в 63 играх.