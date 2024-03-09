67 очков Гарланда и Аллена помогли «Кливленду» обыграть «Миннесоту»

Сегодня, 9 марта, в Кливленде состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Кливленд Кавальерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Хозяева одержали победу со счётом 111:104.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарланд. На его счету 34 очка, четыре подбора и восемь результативных передач. Его партнёр по команде центровой Джарретт Аллен отметился 33 очками, 18 подборами и тремя передачами.

Самым результативным в составе «Миннесоты» стал центровой Наз Рид. Он набрал 34 очка, пять подборов и две передачи. Защитник Энтони Эдвардс отметился 19 очками, пятью подборами и тремя передачами.

После 64 матчей «Миннесота» занимает второе место в Западной конференции с 44 победами и 20 поражениями. «Кливленд» расположился также на второй строчке, но Восточной конференции, с 41 победой в 63 матчах.