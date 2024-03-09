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67 очков Гарланда и Аллена помогли «Кливленду» обыграть «Миннесоту»

67 очков Гарланда и Аллена помогли «Кливленду» обыграть «Миннесоту»
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Сегодня, 9 марта, в Кливленде состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Кливленд Кавальерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Хозяева одержали победу со счётом 111:104.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарланд. На его счету 34 очка, четыре подбора и восемь результативных передач. Его партнёр по команде центровой Джарретт Аллен отметился 33 очками, 18 подборами и тремя передачами.

Самым результативным в составе «Миннесоты» стал центровой Наз Рид. Он набрал 34 очка, пять подборов и две передачи. Защитник Энтони Эдвардс отметился 19 очками, пятью подборами и тремя передачами.

После 64 матчей «Миннесота» занимает второе место в Западной конференции с 44 победами и 20 поражениями. «Кливленд» расположился также на второй строчке, но Восточной конференции, с 41 победой в 63 матчах.

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
113 : 104
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 34, Аллен - 33, Ньянг - 16, ЛеВерт - 15, Окоро - 9, Меррилл - 6, Портер, Мобли, Бейтс, Джонс, Уэйд
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 31, Эдвардс - 19, Макдэниелс - 13, Андерсон - 10, Конли - 9, Гобер - 7, Уоррен - 6, Александер-Уолкер - 4, Маклафлин - 2, Мур, Майнотт, Никс, Гарза
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