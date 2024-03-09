Лиллард вышел на чистое четвёртое место в истории НБА по количеству трёхочковых

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Милуоки Бакс». На момент написания новости счёт на табло 65:60 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки» Дэмьен Лиллард во время встречи обошёл члена Зала славы баскетбола и пятикратного участника Матча всех звёзд НБА Реджи Миллера (2560) и занял чистое четвёртое место в истории лиги по количеству реализованных трёхочковых бросков.

Отметим, что на первом месте находится звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 3680 попаданий из-за дуги. На втором и третьем местах располагаются двукратный чемпион ассоциации Рэй Аллен (2973) и разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден (2910).