Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Парма — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лиллард вышел на чистое четвёртое место в истории НБА по количеству трёхочковых

Лиллард вышел на чистое четвёртое место в истории НБА по количеству трёхочковых
Аудио-версия:
Комментарии

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Милуоки Бакс». На момент написания новости счёт на табло 65:60 в пользу домашней команды.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки» Дэмьен Лиллард во время встречи обошёл члена Зала славы баскетбола и пятикратного участника Матча всех звёзд НБА Реджи Миллера (2560) и занял чистое четвёртое место в истории лиги по количеству реализованных трёхочковых бросков.

Отметим, что на первом месте находится звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 3680 попаданий из-за дуги. На втором и третьем местах располагаются двукратный чемпион ассоциации Рэй Аллен (2973) и разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден (2910).

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
4-я четверть
115 : 118
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Дэвис, Мэйс, Реддиш, Кристи, Хэйс, Принс, Ривз, Джайлс, Льюис, Динвидди, Хатимура
Милуоки Бакс: Лиллард, Боучэмп, Бисли, Портис, Лопес, Галлинари, Грин, Беверли, Коннотон, Адетокунбо, Адетокунбо, Джексон, Краудер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android