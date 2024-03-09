Все результаты игрового дня НБА 9 марта
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Сегодня, 9 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 9 марта
- «Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 95:103.
- «Вашингтон Уизардс» — «Шарлотт Хорнетс» — 112:100.
- «Кливленд Кавальерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 113:104 ОТ.
- «Нью-Йорк Никс» — «Орландо Мэджик» — 98:74.
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Бостон Селтикс» — 115:109.
- «Мемфис Гриззлиз» — «Атланта Хоукс» — 92:99.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Хьюстон Рокетс» — 107:123.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки Бакс» — 123:122.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру разыгрывающего «Лейкерс» Д’Анджело Расселла. На его счету 44 очка, шесть подборов и девять результативных передач. Также стоит упомянуть защитника «Атланты» Деджонте Мюррея. Он набрал 41 очко, совершил семь подборов и отдал шесть передач.
НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
95 : 103
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 21, Убре - 20, Рид - 17, Пэйн - 13, Хилд - 8, Лоури - 6, Даутин - 6, Бамба - 2, Каунсил - 2, Мартин, Смит, Батюм
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 23, Маршалл - 19, Ингрэм - 17, Макколлум - 10, Мёрфи - 10, Альварадо - 7, Нэнс - 7, Валанчюнас - 6, Джонс - 4, Брокингтон, Хоукинс, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
112 : 100
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Вашингтон Уизардс: Кузма - 28, Авдия - 18, Пул - 15, Холмс - 14, Кисперт - 13, Кулибали - 11, Джонс - 7, Оморуи - 4, Гилл - 2, Дэвис, Болдуин Мл., Бернард, Хэмптон
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 32, Миллер - 21, Мицич - 14, Дав. Бертанс - 11, Ричардс - 10, Тор - 6, Уильямс - 5, Макгауэнс - 1, Болден, Смит, Манн
НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
113 : 104
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 34, Аллен - 33, Ньянг - 16, ЛеВерт - 15, Окоро - 9, Меррилл - 6, Джером, Портер, Мобли, Бейтс, Джонс, Уэйд
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 34, Эдвардс - 19, Макдэниелс - 13, Андерсон - 10, Конли - 9, Гобер - 7, Уоррен - 6, Александер-Уолкер - 4, Маклафлин - 2, Мур, Майнотт, Никс, Гарза
НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
98 : 74
Орландо Мэджик
Орландо
Нью-Йорк Никс: Брансон - 26, Харт - 19, Ачиува - 15, Макбрайд - 14, Дивинченцо - 11, Богданович - 6, Хартенштайн - 5, Симс - 2, Топпин, Вашингтон, Браун, Милтон, Бёркс
Орландо Мэджик: Банкеро - 23, Вагнер - 13, Айзек - 11, Картер - 7, Харрис - 5, Вагнер - 4, Энтони - 4, Хьюстан - 2, Океке - 2, Фульц - 2, Инглс - 1, Блэк, Скофилд, Битадзе
НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
107 : 100
Майами Хит
Майами
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 37, Уильямс - 15, Гидди - 11, Джо - 10, Дорт - 9, Холмгрен - 7, Уиггинс - 7, Уильямс - 5, Уоллес - 3, Хэйворд - 3, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Уильямс, Мускала
Майами Хит: Жакез-мл. - 25, Батлер - 20, Розир - 14, Миллз - 13, Робинсон - 9, Йович - 7, Мартин - 7, Адебайо - 5, Райт, Кэйн, Суидер, Хайсмит, Робинсон, Брайант
НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
92 : 99
Атланта Хоукс
Атланта
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 21, Ларэвиа - 14, Уильямс Мл. - 14, Альдама - 13, Стивенс - 13, Гудвин - 5, Кончар - 5, Джемисон - 5, Габриэль - 2, Уильямс, Кеннард, Джексон
Атланта Хоукс: Мюррей - 41, Богданович - 16, Капела - 15, Хантер - 12, Мэтьюз - 6, Крейчи - 3, Бей - 3, Форрест - 2, Фернанду - 1, Бафкин, Уиндлер, Мэттьюз
НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
107 : 123
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Бэнтон - 30, Саймонс - 23, Рит - 16, Мюррэй - 12, Камара - 9, Хагенс - 6, Тибулл - 5, Браун - 4, Рупер - 2, Шарп, Минайя, Баджи
Хьюстон Рокетс: Грин - 27, Шенгюн - 19, Ванвлит - 18, Томпсон - 16, Смит II - 15, Уитмор - 13, Холидей - 6, Ландейл - 5, Брукс - 4, Тэйт, Уильямс, Баллок, Грин, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 122
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 44, Дэвис - 22, Ривз - 18, Хатимура - 12, Хэйс - 8, Принс - 8, Реддиш - 6, Динвидди - 5, Худ-Скифино, Мэйс, Кристи, Джайлс, Льюис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Лиллард - 28, Коннотон - 17, Бисли - 14, Портис - 14, Лопес - 11, Краудер - 4, Боучэмп, Галлинари, Грин, Беверли, Адетокунбо, Джексон
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