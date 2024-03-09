Сегодня, 9 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 9 марта

«Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 95:103.

«Вашингтон Уизардс» — «Шарлотт Хорнетс» — 112:100.

«Кливленд Кавальерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 113:104 ОТ.

«Нью-Йорк Никс» — «Орландо Мэджик» — 98:74.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Бостон Селтикс» — 115:109.

«Мемфис Гриззлиз» — «Атланта Хоукс» — 92:99.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Хьюстон Рокетс» — 107:123.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки Бакс» — 123:122.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру разыгрывающего «Лейкерс» Д’Анджело Расселла. На его счету 44 очка, шесть подборов и девять результативных передач. Также стоит упомянуть защитника «Атланты» Деджонте Мюррея. Он набрал 41 очко, совершил семь подборов и отдал шесть передач.