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Джордан Пул исполнил шикарный уиндмилл-данк после матча в НБА

Джордан Пул исполнил шикарный уиндмилл-данк после матча в НБА
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Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул после финальной сирены в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Шарлотт Хорнетс» исполнил отличный слэм-данк под названием «мельница» (уиндмилл-данк).

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Вашингтон» на домашнем паркете победил «Шарлотт» со счётом 112:100. Это была первая победа для столичного американского клуба в НБА за последние 16 матчей.

До этого клуб проиграл в 15 играх кряду в регулярном чемпионате. На данный момент «Вашингтон» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции с 10 победами при 53 поражениях.

Отметим, что 24-летний баскетболист в минувшее межсезонье перешёл из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Вашингтон».

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
112 : 100
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Вашингтон Уизардс: Кузма - 28, Авдия - 18, Пул - 15, Холмс - 14, Кисперт - 13, Кулибали - 11, Джонс - 7, Оморуи - 4, Гилл - 2, Дэвис, Болдуин Мл., Бернард, Хэмптон
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 32, Миллер - 21, Мицич - 14, Дав. Бертанс - 11, Ричардс - 10, Тор - 6, Уильямс - 5, Макгауэнс - 1, Болден, Смит, Манн
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