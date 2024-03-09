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Джордан Пул исполнил шикарный уиндмилл-данк после матча в НБА

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул после финальной сирены в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Шарлотт Хорнетс» исполнил отличный слэм-данк под названием «мельница» (уиндмилл-данк).

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Вашингтон» на домашнем паркете победил «Шарлотт» со счётом 112:100. Это была первая победа для столичного американского клуба в НБА за последние 16 матчей.

До этого клуб проиграл в 15 играх кряду в регулярном чемпионате. На данный момент «Вашингтон» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции с 10 победами при 53 поражениях.

Отметим, что 24-летний баскетболист в минувшее межсезонье перешёл из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Вашингтон».