Джордан Пул исполнил шикарный уиндмилл-данк после матча в НБА

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул после финальной сирены в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Шарлотт Хорнетс» исполнил отличный слэм-данк под названием «мельница» (уиндмилл-данк).
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Напомним, «Вашингтон» на домашнем паркете победил «Шарлотт» со счётом 112:100. Это была первая победа для столичного американского клуба в НБА за последние 16 матчей.
До этого клуб проиграл в 15 играх кряду в регулярном чемпионате. На данный момент «Вашингтон» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции с 10 победами при 53 поражениях.
Отметим, что 24-летний баскетболист в минувшее межсезонье перешёл из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Вашингтон».
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