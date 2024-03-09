Кларк обошла двух баскетболистов НБА по количеству трёхочковых в студенческой лиге

Кэйтлин Кларк обновила очередное достижение в студенческой лиге. Баскетболистка обогнала Стефена Карри и Дариуса Макги, выступающего на данный момент в Лиге развития НБА, по количеству трёхочковых за один сезон без разделения на мужской и женский баскетбол.

В матче с «Пенн Стейт» Кларк сделала два трёхочковых, и, таким образом, на её счету их стало 164.

Достижение Карри — 162 трёхочковых в сезоне-2007/2008, у Дариуса Макги их также было 162 в прошлом сезоне. И Карри, и Макги сделали это в 36 матчах, Кларк на данный момент сыграл в 31 игре за команду университета Айовы.

Успех Кэйтлин Кларк Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Кларк — звезда студенческой баскетбольной лиги. Недавно она побила личный карьерный рекорд по очкам, а также рекорд по набранным очкам за всю историю NCAA, заработав 3685 очков за карьеру в студенческом баскетболе и обойдя легендарного Пита Маравича.