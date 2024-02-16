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Кэйтлин Кларк из NCAA: баскетболистка побила рекорд в студенческом баскетболе, рекорд результативности в NCAA

Студентка взорвала женский баскетбол! 22-летняя красотка бьёт все рекорды NCAA
Никита Бирюков
Студентка бьёт все рекорды женской NCAA
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Девушка в погоне за вечным рекордом всего студенческого баскетбола.

Американка Кэйтлин Кларк, выступающая за университет Айовы, на протяжении всего сезона находилась в погоне за Келси Плам, которой принадлежит рекорд по количеству набранных очков в женской NCAA. В последнем матче Кларк удалось превзойти достижение Плам. При этом 22-летняя студентка Айовы замахнулась на величайший рекорд 50-летней давности в NCAA.

Разбираемся во всём вместе с «Чемпионатом».

Разыгрывающая Айовы в последнем матче регулярного чемпионата NCAA с Мичиганом набрала рекордные в карьере 49 очков. Её команда победила со счётом 106:89, но что самое главное — Кларк побила рекорд результативности в женском студенческом баскетболе. После своего невероятного перформанса Кэйтлин остановилась на 3569 очках. При этом у Айовы осталось ещё пять игр в регулярном чемпионате в рамках Big Ten, затем турнир конференции и турнир NCAA. Американская баскетболистка может замахнуться на рекорд, который держится уже слишком долго.

Кэйтлин Кларк

Кэйтлин Кларк

Фото: Matthew Holst/Getty Images

Кому же принадлежит рекорд результативности всех времён в NCAA, если брать мужской и женский баскетбол? Питу Маравичу, выступавшему за университет Луизианы. Пистол Пит провёл в студенческом баскетболе три сезона и набрал умопомрачительные 3667 очков. В среднем Маравич забрасывал по 44,2 очка. Уму непостижимые цифры… Для Кларк нынешний сезон уже четвёртый в NCAA, и она провела 126 матчей, а Пит всего лишь 86. И Кэйтлин при своём текущем темпе по набору очков (32,7 очка в среднем по ходу регулярного чемпионата) в нынешнем сезоне может побить, казалось бы, вечный рекорд результативности в NCAA.

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По факту такого достижения Кларк не могли обойти стороной журналисты. После того как её поздравила вся команда и она раздала автографы всем желающим, Кэйтлин поделилась эмоциями от своего рекорда в NCAA: «Не знаю, действительно ли вы можете написать сценарий лучше. Я очень благодарна за то, что вы сделали это таким образом (о видео в её честь. — Прим. «Чемпионата»). Я начала плакать, смотря его, потому что чувствую огромную благодарность и любовь. То, как эти болельщики поддерживают женский баскетбол — совершенно особенно».

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В ближайшее время всех любителей баскетбола может ожидать ещё одна история с участием Кларк, которая сперва должна обойти Антуана Дэвиса с его 3664 очками за пять сезонов в NCAA, а затем и великого Пита Маравича, навсегда вписавшего своё имя в историю не только студенческого баскетбола, но и НБА. Ждём падения великого рекорда результативности всех времён в NCAA и появления Кларк в WNBA, так как девушка уже точно показала свою состоятельность и умения в женском баскетболе.

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