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«Лучший игрок — наши болельщики». Сергей Панов — о фанатах «Пари Нижний Новгород»

«Лучший игрок — наши болельщики». Сергей Панов — о фанатах «Пари Нижний Новгород»
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Президент баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов после матча второго этапа регулярного чемпионата с московской «Руной» отдал должное болельщикам.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«ФОК «Мещерский» — настоящая домашняя площадка. Небольшое количество болельщиков компенсируется их близостью к площадке. Поддержка сумасшедшая. Думаю, что больше чем 50% — заслуга болельщиков, которые поддерживали и верили в команду в трудные минуты, поэтому большая благодарность. Лучший игрок сегодня точно болельщики! Большое им спасибо», — приводит слова Панова пресс-служба «Нижнего Новгорода».

Напомним, «Нижний Новгород» обыграл «Руну» со счётом 87:82. Самым результативным игроком встречи стал форвард Евгений Бабурин, который набрал 19 очков.

На данный момент «Нижний Новгород» занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице группы «Б», отставая от «Руны, которая находится на четвёртой строчке, на три очка. В следующем матче регулярного чемпионата «Нижнему Новгороду» предстоит встретиться с казахстанской «Астаной».

Единая лига ВТБ . Группа Б
07 марта 2024, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
87 : 82
Руна
Москва
Пари Нижний Новгород: Бабурин - 19, Воронцевич - 17, Ганькевич - 16, Стребков - 12, Близнюк - 10, Беленицкий - 5, Смит - 4, Чадов - 4, Ивлев, Понкрашов, Гафуров, Зоткин
Руна: Морган - 16, Иванович - 16, Хилл - 15, Тайус - 12, Попов - 10, Сопин - 6, Раданов - 5, Комиссаров - 2, Савин, Походяев, Самойленко
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