«Лучший игрок — наши болельщики». Сергей Панов — о фанатах «Пари Нижний Новгород»

Президент баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов после матча второго этапа регулярного чемпионата с московской «Руной» отдал должное болельщикам.

«ФОК «Мещерский» — настоящая домашняя площадка. Небольшое количество болельщиков компенсируется их близостью к площадке. Поддержка сумасшедшая. Думаю, что больше чем 50% — заслуга болельщиков, которые поддерживали и верили в команду в трудные минуты, поэтому большая благодарность. Лучший игрок сегодня точно болельщики! Большое им спасибо», — приводит слова Панова пресс-служба «Нижнего Новгорода».

Напомним, «Нижний Новгород» обыграл «Руну» со счётом 87:82. Самым результативным игроком встречи стал форвард Евгений Бабурин, который набрал 19 очков.

На данный момент «Нижний Новгород» занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице группы «Б», отставая от «Руны, которая находится на четвёртой строчке, на три очка. В следующем матче регулярного чемпионата «Нижнему Новгороду» предстоит встретиться с казахстанской «Астаной».