«Ожидаю жестокое противостояние». Богичевич — о матче «Автодора» с «Нижним Новгородом»

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич поделился мнением о предстоящем матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород».

«Считаю «Нижний Новгород» очень сильным коллективом. Когда они вместе и играют полным составом, то представляют из себя одну из лучших команд в лиге. Мы знаем, как они начинали сезон, когда их состав не испытывал проблем с травмами и ротацией. Их положение не отражает реальности.

Они попали в ситуацию с очень жёстким расписанием, но каждый игрок из широкого состава наших соперников может закрыть командные потребности на площадке. Ожидаю очень жёсткое противостояние», — приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».

Напомним, «Автодор» занимает третье место в турнирной таблице группы «Б» второго этапа Единой лиги. В свою очередь, «Нижний Новгород» расположился на предпоследней, седьмой строчке, отставая от саратовского клуба на пять очков. Матч между «Автодором» и «Нижним Новгородом» пройдёт 10 марта в Саратове, начало в 13:00 мск.