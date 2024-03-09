Воронцевич улучшил свои показатели после того, как начал играть в маске

Известный российский форвард команды «Пари Нижний Новгород» Андрей Воронцевич после того, как начал играть в специальной маске, улучшил свои персональные средние показатели за игру. Эти данный предоставила Единая лига ВТБ в одной из своих социальных сетей.

Количество очков, набираемых за игру, увеличилось с 9,1 до 19,1. Успешность трёхочковых бросков увеличилась с 36,7% до 68,8%. Количество успешных бросков увеличилось с 42,9% до 60,6%. И в целом эффективность и результативность Воронцевича увеличилась с 12,5% до 20,5%.

Напомним, в последней игре, которая состоялась 7 марта 2024 года, «Пари Нижний Новгород» одержал победу над командой «Руна» со счётом 87:82 в рамках группового этапа Единой лиги ВТБ. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице своей группы.