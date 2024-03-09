Тренер «Орландо» оценил навыки Паоло Банкеро, приведя в пример Леброна и Кармело

Главный тренер «Орландо Мэджик» Джамал Мозли сказал, что тяжёлый форвард его команды Паоло Банкеро имеет отличные игровые характеристики наравне с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джемсом и 10-кратным участником Матча всех звёзд НБА Кармело Энтони.

«Особенность Паоло в том, что он очень динамичный. Трудно поставить его в один ряд только с одним игроком, потому что он прекрасно играет в пас, как и Леброн, и может забивать как Мело. Банкеро обладает невероятным баскетбольным IQ», — сказал Мозли на шоу Рича Эйзена.

Банкеро — 21-летний итальяно-американский баскетболист, выступающий за «Мэджик» второй сезон. Он провёл 62 игры в текущем регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 22,9 очка и делая 6,9 подбора. «Орландо» сейчас занимает пятое место в Восточной конференции.