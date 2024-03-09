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Джейлен Грин исполнил роскошный постер-данк в быстром отрыве

Джейлен Грин исполнил роскошный постер-данк в быстром отрыве
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Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс», в котором его команда одержала победу со счётом 123:107.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В начале третьей четверти Грин стал автором эффектного момента, совершив в быстром отрыве «Хьюстона» постер-данк с сопротивлением атакующего защитника «Портленда» Анферни Саймонса. По итогам эпизода «Рокетс» сократили отставание от соперника до семи очков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Грин, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 27 очков (11 из 19 с игры, где 4 из 9 — трёхочковые), сделав пять результативных передач, три подбора и два перехвата. Показатель «плюс-минус» 22-летнего баскетболиста по итогам встречи составил «+2».

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
107 : 123
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Бэнтон - 30, Саймонс - 23, Рит - 16, Мюррэй - 12, Камара - 9, Хагенс - 6, Тибулл - 5, Браун - 4, Рупер - 2, Шарп, Минайя, Баджи
Хьюстон Рокетс: Грин - 27, Шенгюн - 19, Ванвлит - 18, Томпсон - 16, Смит II - 15, Уитмор - 13, Холидей - 6, Ландейл - 5, Брукс - 4, Тэйт, Уильямс, Баллок, Грин, Марьянович
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Новости. Баскетбол
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