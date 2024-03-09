Джейлен Грин исполнил роскошный постер-данк в быстром отрыве

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс», в котором его команда одержала победу со счётом 123:107.

В начале третьей четверти Грин стал автором эффектного момента, совершив в быстром отрыве «Хьюстона» постер-данк с сопротивлением атакующего защитника «Портленда» Анферни Саймонса. По итогам эпизода «Рокетс» сократили отставание от соперника до семи очков.

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Грин, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 27 очков (11 из 19 с игры, где 4 из 9 — трёхочковые), сделав пять результативных передач, три подбора и два перехвата. Показатель «плюс-минус» 22-летнего баскетболиста по итогам встречи составил «+2».