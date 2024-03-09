«Кливленд» поднялся до второго места Восточной конференции после игрового дня в НБА

Сегодня, 9 марта, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Игра завершилась со счётом 113:104 в пользу домашней команды в овертайме.

Примечательно, что таким образом «Кливленд» вышел на второе место в Восточной конференции НБА, обойдя «Милуоки Бакс». Отметим, что на счету «Кавальерс» теперь 41 победа при 22 поражениях. У занимающего третье место «Милуоки» на данный момент 41 победа и 23 поражения. «Бостон Селтикс» — лидер Востока с 48 победами при 14 поражениях.

Самым результативным игроком в составе победителей сегодня стал разыгрывающий Дариус Гарлэнд, проведший на площадке в общей сложности 44 минуты. За этот период защитник отметился 34 набранными очками, восемью результативными передачами и четырьмя подборами. Центровой Джарретт Аллен добавил 33 очка и 18 подборов.