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«Кливленд» поднялся до второго места Восточной конференции после игрового дня в НБА

«Кливленд» поднялся до второго места Восточной конференции после игрового дня в НБА
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Сегодня, 9 марта, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Игра завершилась со счётом 113:104 в пользу домашней команды в овертайме.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что таким образом «Кливленд» вышел на второе место в Восточной конференции НБА, обойдя «Милуоки Бакс». Отметим, что на счету «Кавальерс» теперь 41 победа при 22 поражениях. У занимающего третье место «Милуоки» на данный момент 41 победа и 23 поражения. «Бостон Селтикс» — лидер Востока с 48 победами при 14 поражениях.

Самым результативным игроком в составе победителей сегодня стал разыгрывающий Дариус Гарлэнд, проведший на площадке в общей сложности 44 минуты. За этот период защитник отметился 34 набранными очками, восемью результативными передачами и четырьмя подборами. Центровой Джарретт Аллен добавил 33 очка и 18 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
113 : 104
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 34, Аллен - 33, Ньянг - 16, ЛеВерт - 15, Окоро - 9, Меррилл - 6, Джером, Портер, Мобли, Бейтс, Джонс, Уэйд
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 34, Эдвардс - 19, Макдэниелс - 13, Андерсон - 10, Конли - 9, Гобер - 7, Уоррен - 6, Александер-Уолкер - 4, Маклафлин - 2, Мур, Майнотт, Никс, Гарза
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